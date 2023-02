Brave-browser laadt websites in nieuwe versie standaard via https

Brave-browser zal websites in een aankomende versie standaard via https laden. Alleen wanneer de site niet via https bereikbaar is zal er op http worden teruggevallen. De "HTTPS By Default" feature maakt gebruik van een lijst met websites die niet over https werken. Zodra een Brave-gebruiker een website bezoekt kijkt de browser of de betreffende site op de lijst voorkomt.

Komt de website niet op de lijst voor, dan probeert Brave de website over https te laden. Geeft de website een foutmelding omdat https niet wordt ondersteund, zal de browser op http terugvallen. De bètaversies van Brave hebben al enige tijd ondersteuning voor het alleen laden van https-sites. Hierbij werd echter gebruikgemaakt van een lijst van HTTPS Everywhere. Deze lijst wordt echter niet meer onderhouden.

Daarnaast bevat deze lijst een overzicht van websites die https ondersteunen. Het aantal websites dat dit inmiddels doet is gigantisch. Volgens de Brave-ontwikkelaars is het een betere keuze om juist een lijst van http-websites bij te houden, aangezien dat aantal veel kleiner is. HTTPS by Default zal beschikbaar zijn in Brave 1.50, die de komende weken wordt uitgerold.