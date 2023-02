Microsoft kondigt einde Windows Support Diagnostic Tool aan

Microsoft heeft het einde van de Windows Support Diagnostic Tool (MSDT) aangekondigd. In 2025 zal het MSDT-platform volledig verdwijnen. Vorig jaar werden nog twee zerodaylekken in het programma gebruikt bij aanvallen op Windowsgebruikers. Via de diagnostische tool is het mogelijk om Windowsproblemen vast te stellen. MSDT verzamelt gegevens van het systeem waarmee "technical support agents" op afstand het probleem kunnen vaststellen en mogelijk oplossen.

Microsoft wil MSDT nu vervangen door het Get Help "troubleshooting platform". Ook via dit platform kunnen gebruikers in contact komen met een helpdeskmedewerker om het probleem op te lossen. Dit jaar zal Microsoft gebruikers van MSDT in bepaalde gevallen doorsturen naar het Get Help-platform. In 2024 zal dit in alle gevallen gebeuren en in 2025 wordt het MSDT-platform verwijderd. Microsoft geeft geen reden voor het uitfaseren van MSDT, maar website Neowin vermoedt dat het is bedoeld om toekomstige Windowsversies, zoals Windows 12, veiliger te maken.