VS meldt actieve aanvallen op NAS-systemen fabrikant TerraMaster

NAS-systemen van fabrikant TerraMaster zijn het doelwit van aanvallen, zo waarschuwt de Amerikaanse overheid. In het TerraMaster Operating System (TOS), dat op de NAS-systemen draait, bevindt zich een kwetsbaarheid (CVE-2022-24990) waardoor een aanvaller op afstand het beheerderswachtwoord kan achterhalen, om daarmee vervolgens in te loggen. Het beveiligingslek is aanwezig in versie 4.2.29 en eerder.

TerraMaster kwam vorig jaar maart en april met firmware-updates (4.2.31). Destijds maakten de onderzoekers die het probleem ontdekten ook de details bekend. Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security, laat nu weten dat aanvallers actief misbruik van de kwetsbaarheid maken. De NAS-systemen van TerraMaster worden vooral in zakelijke en professionele omgevingen gebruikt. Het CISA heeft Amerikaanse overheidsinstanties nu opgedragen om de update voor 3 maart te installeren.