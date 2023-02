SendGrid-account registrar Namecheap gebruikt voor phishingaanvallen

Aanvallers zijn erin geslaagd om via het SendGrid-account van registrar Namecheap phishingmails te versturen. Daarop besloot het bedrijf om tijdelijk alle e-mails die via het platform worden verstuurd, waaronder authenticatiecodes en wachtwoordresetmails, te stoppen. SendGrid is een marketingplatform voor e-mail. Tal van bedrijven gebruiken de dienst voor onder andere het versturen van marketingmails, nieuwsbrieven en andere communicatie.

Dit weekend bleek dat aanvallers via het SendGrid-account van Namecheap phishingmails hadden verstuurd die van Metamask en DHL afkomstig leken. Namecheap heeft de phishingaanvallen via SendGrid bevestigd. De registrar stelt in een verklaring dat de eigen systemen niet zijn gecompromitteerd en producten, accounts en persoonlijke informatie van klanten veilig zijn. Hoe het SendGrid-account kon worden gekaapt laat het bedrijf niet weten.

Naar aanleiding van de aanval besloot Namechap om tijdelijk alle e-mails die via SendGrid worden verstuurd, waaronder ook authenticatiecodes, wachtwoordresetmails en verificatie van 'trusted devices', te stoppen. Vanochtend laat het bedrijf weten dat de 'mail delivery' is hersteld. Er is een onderzoek naar de aanval ingesteld en Namecheap zegt met meer informatie te komen zodra het bekend is.