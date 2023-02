DeGiro moet schade door gekaapt beleggingsaccount deels vergoeden

DeGiro moet de schade die een klant door een gekaapt beleggingsaccount leed deels vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. Vorig jaar maart werden via de rekening van de klant bepaalde aandelen aangeschaft. De klant had hiertoe geen opdracht gegeven en mailde DeGiro om help. Daarop besloot de online aandelenbroker om de rekening van de klant te blokkeren.

De klant stelde vervolgens een nieuw wachtwoord en tweefactorauthenticatie in, waarna hij van DeGiro weer toegang kreeg. Nadat hij weer toegang tot de rekening had vroeg de klant DeGiro om hulp wat hij kon doen om de schade te beperken. Uiteindelijk bleef de klant met een schadepost achter. Daarop vorderde hij een schadevergoeding van de broker. Hij vond dat DeGiro de niet door hem verrichte aankopen ongedaan had moeten maken. Verder stelde de klant dat DeGiro hem niet in staat heeft gesteld de aandelen te verkopen en dat daardoor zijn schade verder is opgelopen.

De klant had naar eigen zeggen herhaaldelijk, telefonisch en per e-mail, aan DeGiro gemeld dat het hem niet lukte, nadat hij weer toegang tot de rekening had, de aandelen te verkopen en dat hij daardoor schade leed. Volgens het Kifid mocht DeGiro de order voor de aankoop van de aandelen gewoon uitvoeren, maar heeft het niet tijdig en adequaat gereageerd op de verzoeken van de klant. "Het moet er daarom voor worden gehouden dat DeGiro op dit punt is tekortgekomen in de nakoming van haar verplichtingen", aldus het klachteninstituut.

Het Kifid stelt dat de schade van de klant uiteindelijk 458 euro bedraagt. Volgens DeGiro moet de klant daar zelf voor opdraaien, aangezien hij geen tweefactorauthenticatie had ingesteld. De klant erkende dit in eerste instantie niet te hebben gedaan. Aan de andere kant heeft de klant doordat DeGiro niet tijdig op zijn e-mails reageerde de schade niet kunnen beperken, laat Kifid verder wetn. Het klachteninstituut komt tot het oordeel dat de klant dan ook voor de helft van de geleden schade verantwoordelijk is en oordeelt DeGiro om een schadevergoeding van 250 euro te betalen (pdf).