Organisaties waarschuwen voor einde van acceptgiro op 1 juni 2023

Nog iets meer dan drie maanden en dan verdwijnt na 46 jaar de acceptgiro als betaalmogelijkheid uit de Nederlandse samenleving. Producteigenaar Currence trekt dan de stekker eruit. "Organisaties sturen hun relaties soms nog een papieren acceptgiroformulier waarmee zij hun bank opdracht kunnen geven om een bepaald bedrag naar hen over te maken", aldus Betaalvereniging Nederland. "Het gebruik van de papieren Acceptgiro neemt sinds jaren sterk af."

Vorig jaar werden er iets meer dan drie miljoen papieren acceptgiro's verwerkt, een daling van ruim dertig procent ten opzichte van 2021, toen er ook al een daling van dertig procent ten opzichte van 2020 had plaatsgevonden. Vanwege het uitfaseren van de acceptgiro zullen bedrijven en instellingen na 1 maart geen acceptgiro's meer versturen. "In plaats van een acceptgiro, sturen wij 'betaalinformatie'. In de betaalinformatie staan alle gegevens die u nodig hebt om te kunnen betalen, met de mogelijkheden die uw eigen bank biedt", zo laat de Belastingdienst weten.

"Banken zullen klanten die nog acceptgiro's gebruiken hierover ook nog informeren", zo stelt de Consumentenbond. De Consumentenbond zegt geen bezwaar te hebben tegen het uitfaseren van de acceptgiro. "We vinden het wel belangrijk dat bedrijven en organisaties goede alternatieven aanbieden." Alleen het aanbieden van automatische incasso vindt de consumentenorganisatie geen goed idee. "Een bedrijf moet (daarnaast) altijd een betaalmiddel aanbieden waarbij je zelf bepaalt wanneer je betaalt. Dat kan bijvoorbeeld met een papieren factuur of een rekening per e-mail."

Ruim tachtig goede doelen hebben in een reactie op het verdwijnen van de acceptgiro een alternatief ontwikkeld, genaamd "Mijn eenmalige gift". Het gaat zowel om een papieren als digitale versie waarmee donateurs een goed doel éénmalig kunnen machtigen of zelf een donatie kunnen doen. "Vanaf 1 april zullen wij gebruik gaan maken van deze nieuwe betaalwijze", meldt het Aidsfonds.