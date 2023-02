Politie verwijderde door technische fout honderden meldingsformulieren

De politie heeft door een technische fout honderden meldingsformulieren die afgelopen december en januari door burgers werden ingevuld onbedoeld verwijderd. Het gaat niet om online aangiften, maar tipformulieren, online meldingen, contactverzoeken met de politie of wijkagent, klachten en aanmeldingen van beveiligingscamera's voor de database Camera in Beeld. Wie in december en januari een online formulier invulde en geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen wordt opgeroepen dit nogmaals te doen.

"In december en januari is het bij een klein deel van de bezoekers aan politie.nl niet gelukt om een meldingsformulier in één keer te verzenden. Na een update van de website werden formulieren na vijftien minuten automatisch verwijderd", aldus de politie. De politie stelt dat de meeste mensen een formulier binnen enkele minuten invullen, maar dat alles bij elkaar toch formulieren verloren zijn gegaan. "De informatie in die formulieren is daarmee ook verwijderd. De politie betreurt deze fout", aldus de verklaring.