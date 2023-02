CBS mag vaccinatiegegevens RIVM opvragen voor onderzoek oversterfte

Als ik honderd euro zou krijgen elke keer als ik succesvol voorspel op welke wijze onze overheid de principes van een rechtstaat aan haar laats lapt, dan zou ik dit epistel pas tikken op het moment dat het in het Caribisch gebied of Hawaii middag is. Zoals ik hier: https://www.security.nl/posting/769556/Privacyonderzoek+naar+delen+vaccinatiedata+RIVM+voor+onderzoek+oversterfte al voorspelde heeft onze overheid weer een geitenpaadje gevonden om gegevens die over burgers zijn verzameld onder bepaalde wetgeving die het delen daarvan met het CBS verbiedt toch te delen met CBS. Want stel je voor dat onze staat zich zou gedragen als een rechtsstaat en zich aan de eigen wetten zou houden. Dat het op zich nuttig kan zijn om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren staat niet ter discussie natuurlijk, maar de juiste route in een fatsoenlijke rechtsstaat is dat als iets gewenst is wat van de wet niet mag er een voorstel voor een wetswijziging wordt ingediend waar het parlement zich dan over kan buigen. Er kan dan een maatschappelijke discussie plaatsvinden, en een debat in het parlement waarna er door middel van stemming een ja of een nee uit komt. Nu wordt er creatief gewinkeld in het woud van uiteenlopende wetgeving om een "route" te vinden om, tegen de geest van de wet in, het beoogde te bereiken. Als een bedrijf of particulier zoiets doet heet het "belastingontwijking", of "greenwashing" en wordt het gezien als immoreel en ongewenst, als de staat het doet dan moet het blijkbaar maar kunnen.

Oh, en voor het geval uw eerste reactie is "ja maar het gaat toch alleen om statistische informatie?" .. neen, de uitkomst van het gewenste onderzoek is statistische informatie over de relatie tussen oversterfte en vaccinatie-status. Voor het onderzoek om dat te doen gaat er in de medische informatie van personen gekeken worden om de doodsoorzaak vast te stellen.