Google test nieuw systeem voor gericht advertenties onder Android-gebruikers

Door majortom: Tracking van gebruikers verkopen als "privacy sandbox".

Een gebruikelijke truuk ja, iets noemen naar het tegendeel van wat het is, of de omschrijving zo maken dat het niet lijkt te zijn wat het is. "User Tracking" heet dan "Privacy Sandbox". Het Advertising ID heeft niet als omschrijving "Lets us to track you more efficiently to increase our profits" maar "Allow us to show you more relevant and personalized content". De "Privacy Options" in Social Media zijn dat ook niet.Maar goed, je kan je niet overal druk om maken. Doe als ik, ik ga er even lekker tussen uit voor een ontspannen weekje in de zon aan het strand; ik ga lekker een weekje waterboarden in Guantanamo Bay.