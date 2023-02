DNB: contant betalen bij sommige winkelbranches te vaak niet mogelijk

Bij sommige winkelbranches, zoals bioscopen, parkeren en apothekers, is het te vaak niet mogelijk om met contant geld te betalen, zo laat De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag weten. Gemiddeld weigert vier procent van de winkeliers contant geld, maar ligt dit bij sommige branches veel hoger. Zo is bij bijna een kwart van de bioscopen niet mogelijk om met contant geld te betalen, gevolgd door parkeren en apothekers met respectievelijk zestien en twaalf procent. Verder blijkt ook zestien procent van de bibliotheken een pin-only-beleid te hanteren.

Er zijn ook grote verschillen in het aandeel pin-only winkels tussen de provincies. In Flevoland en Utrecht informeren winkeliers hun klanten vaker dat zij niet met contant geld kunnen betalen dan in de andere provincies. Daarnaast geldt: hoe groter de plaats, hoe groter de kans op pin-only. Pin-only winkels worden met ruim zes procent het vaakst aangetroffen in grote plaatsen met meer dan 175.000 inwoners.

"Om te zorgen dat contant geld goed bruikbaar blijft, is het van belang dat winkeliers contant geld als wettig betaalmiddel blijven accepteren. Betalen moet immers voor iedereen gemakkelijk zijn. Bovendien vinden veel consumenten het belangrijk om een keuze te hebben om met contant geld te kunnen blijven betalen", aldus DNB. Dat stelde verder vast dat veel winkels onduidelijk communiceren over toegestane betaalmethodes. "Wanneer een winkelier geen contant geld accepteert, is het belangrijk dat hij dit vooraf duidelijk maakt met een sticker of bordje bij de ingang van de winkel."