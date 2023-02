Hyundai en Kia komen met update tegen autodiefstal via usb-kabel

Hyundai en Kia gaan in de Verenigde Staten miljoenen auto's van een gratis software-update voorzien om autodiefstallen via alleen een usb-kabel tegen te gaan. Er is zelfs een TikTok "Kia challenge" waarbij mensen laten zien hoe ze voertuigen van beide fabrikanten op eenvoudige wijze kunnen stelen. Dit heeft volgens de National Highway Traffic Safety Administration tot al zeker veertien auto-ongelukken en acht doden geleid.

Volgens het politiekorps van Los Angeles is de diefstal mogelijk omdat auto's van Hyundai en Kia die tussen 2010 en 2021 zijn geproduceerd niet over een startonderbreker beschikken en door alleen een usb-kabel zijn te starten. Vanwege de golf aan autodiefstallen werden Kia en Hyundai vijf maanden geleden al in de VS aangeklaagd.

De software-update die beide autofabrikanten de komende tijd gaan aanbieden verlengt het autoalarm van dertig seconden naar een minuut en vereist de aanwezigheid van de autosleutel in het contactslot om de auto te starten. Tevens biedt Hyundai stickers waarmee klanten aan mogelijke dieven kunnen laten zien dat hun voertuig over diefstalbescherming beschikt.