Minister: ouders aansprakelijk voor schade cybercrime jongeren

Ouders kunnen aansprakelijk worden gehouden voor de schade die hun kinderen via cybercrime veroorzaken, zo stelt minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid. Ze reageerde op Kamervragen van de VVD over berichtgeving dat jongeren vaker betrokken zijn cybercrime. Uit cijfers van het Openbaar Ministerie blijkt dat in 2021 bij 47 procent van de zaken iemand van 21 jaar of jonger betrokken was.

"Voor zover bekend blijkt niet uit het huidige inzicht dat jongeren steeds vaker betrokken zijn bij online fraude en cybercrime in 2022", stelt de minister. Uit de politieregistraties blijkt dat in de periode 2018 tot en met 22 november 2022 in totaal 464 minderjarige verdachten van cybercrime zijn geregistreerd. VVD-Kamerleden Rajkowski en Verkuijlen wilden weten of ouders aansprakelijk worden gesteld voor de financiële schade die slachtoffers van cybercrime door toedoen van de strafbare handelingen van hun kinderen lopen.

"Ouders van kinderen tot en met 15 jaar zijn aansprakelijk, als er schade is als gevolg van een strafbaar feit dat hun kind heeft gepleegd", stelt Yesilgoz. "Ouders van kinderen vanaf 16 jaar zijn niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hun kind. Ouders die aansprakelijk zijn voor de schade die is veroorzaakt door hun kind, kunnen in de regel een beroep doen op een aansprakelijkheidsverzekering indien aanwezig." Volgens de minister zijn er geen knelpunten bekend bij het vaststellen van de aansprakelijkheid van ouders, zoals de VVD-Kamerleden hadden gevraagd.

Verder laat Yesilgoz weten dat ouders worden meegenomen bij de aanpak om cybercrime bij jongeren terug te dringen. "In verschillende interventies wordt aandacht besteed aan de rol die ouders kunnen spelen in het voorkomen van criminaliteit van hun kinderen", aldus de minister. "Zo is er binnen Mijn Cyberrijbewijs een begeleidende ouderbrief en praatplaat ontwikkeld. Deze ouderbrief en praatplaat helpen ouders een gesprek met hun kinderen over hun online gedrag te voeren."

Mijn Cyberrijbewijs is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is een gratis lesprogramma voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Via verschillende lessen moet het kinderen bewustmaken van de risico's van het internet.