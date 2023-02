Kritiek lek in virusscanner ClamAV maakt remote code execution mogelijk

De makers van de gratis opensource-virusscanner ClamAV hebben een belangrijke beveiligingsupdate uitgebracht die onder andere een kritieke kwetsbaarheid verhelpt waardoor remote code execution mogelijk is. Een aanvaller zou zo via de antivirussoftware het systeem kunnen overnemen. Het probleem is aanwezig in de HFS+ parser van de virusscanner.

Door ClamAV een speciaal geprepareerde HFS+ partitie te laten scannen kan een heap buffer overflow write ontstaan en kan een aanvaller willekeurige code met rechten van de ClamAV-scanner op het systeem uitvoeren. De impact van de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2023-20032, is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Het beveiligingslek is aanwezig in ClamAV 1.0.0 en eerder, versie 0.105.1 en eerder en versie 0.103.7. Gebruikers wordt aangeraden om te updaten naar ClamAV 0.103.8, 0.105.2 of 1.0.1.