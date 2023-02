Rechtszaak tegen Autoriteit Persoonsgegevens over kentekenparkeren

Volgende week woensdag staat een rechtszaak tegen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gepland over kentekenparkeren in de gemeente Wageningen. Aanleiding is een besluit dat de privacytoezichthouder in 2021 nam op een bezwaar over kentekenparkeren in de gemeente. Om op een aantal parkeerterreinen kort gratis te mogen parkeren verplicht Wageningen de registratie van kentekens. Een blauwe parkeerschijf om aan te tonen dat iemand zestig minuten parkeert wordt niet door de gemeente geaccepteerd.

"De inzet van de rechtszaak is het schijnbare gemak waarmee de Autoriteit Persoonsgegevens toetst of het criterium van noodzakelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens afdoende is beoordeeld door de gemeente", zo stelt stichting Privacy First, dat de bezwaarmaker in deze zaak ondersteunt. Volgens Privacy First heeft de gemeente tijdens een hoorzitting bij de AP in 2021 geen degelijke onderbouwing hoeven te geven over de vermeende voordelen van kentekenparkeren.

"Hiermee is de noodzakelijkheid en daarmee de rechtmatigheid van de gegevensverwerking in het geding", aldus Privacy First. De stichting stelt dat deze zaak een bredere werking kan hebben voor andere zaken waar de omgang van dit AVG-criterium door verwerkingsverantwoordelijken centraal staat. Daarnaast is de rechtbank gevraagd uitspraak te doen over de wettelijke basis van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van kentekenparkeren.