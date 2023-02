Slachtoffers datalek Delta Mobiel en Caiway willen schadevergoeding

Slachtoffers van het datalek bij Delta Mobiel en Caiway willen een schadevergoeding van de providers en zijn een procedure gestart. Afgelopen december maakten Delta en Caiway bekend dat klantgegevens uit de bestelomgeving waren gestolen. Het gaat om namen, adressen, e-mailadressen, geboortedata en telefoon- en bankrekeningnummers van waarschijnlijk tienduizenden klanten.

Eén van de slachtoffers vond dat Delta de beveiliging beter op orde had moeten hebben. Via een aangetekende brief vroeg hij de provider wegens immateriële schade om een schadevergoeding. Delta wees de claim van de klant af, waarop die een advocaat in de arm nam. Het advocatenkantoor BG.legal is een procedure gestart om met Delta in gesprek te gaan en te onderzoeken of een schadevergoeding voor alle getroffenen mogelijk is.

Het zou dan gaan om een bedrag van 250 tot 500 euro per slachtoffer van het datalek. "Het is niet mijn intentie om het bedrijf kapot te maken, maar we willen Delta hier niet zomaar mee weg laten komen. Daarmee geven we een signaal af, ook aan de rest van het bedrijfsleven. Ze moeten ervoor zorgen dat hun beveiliging op orde is, anders riskeren ze schadeclaims. Ik hoop dat dit een wake-upcall is voor het bedrijfsleven", aldus de initiatiefnemer van de actie tegenover DPG Media.

De groep gedupeerden wil eerst in gesprek met Delta, om helder te krijgen welke persoonsgegevens zijn buitgemaakt, wat de oorzaak was van het datalek en wat de provider heeft gedaan om herhaling te voorkomen. Security.NL heeft BG.legal om verdere informatie over de procedure gevraagd maar geen reactie mogen ontvangen.