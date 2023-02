SIDN ziet obstakels voor e-mailstandaard die geverifieerde logo's toont

Er is een nieuwe standaard waarmee organisaties aan gebruikers en klanten via een geverifieerd logo kunnen laten zien dat een e-mail van hen afkomstig is, maar het is afwachten hoe de adoptie van de standaard zich de komende jaren ontwikkelt, zo stelt Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert.

Brand Indicators for Message Identification (BIMI) is een in 2020 geïntroduceerde standaard die het mogelijk maakt om het geverifieerde logo van een organisatie te laten zien in de mailbox van de ontvanger. Hiervoor moet de organisatie een txt-record in de dns van het betreffende domein opnemen. Daarmee kan een svg-bestand worden opgegeven dat als logo wordt weergegeven.

De ontvangende mailprovider verifieert de e-mail en kan vervolgens het opgegeven logo aan gebruikers weergeven. "BIMI heeft een groot voordeel boven andere standaarden: doordat het een visuele bevestiging biedt van de afzender, laat het mail van een organisatie opvallen in de mailbox van de ontvanger. In een tijd van overvolle mailboxen is dat een groot pluspunt", aldus SIDN. Volgens sommigen zou het vooral belangrijk voor marketeers zijn.

BIMI wordt alleen getoond wanneer de betreffende organisatie ook gebruikmaakt van DMARC. Dit is een protocol dat gespoofte e-mails moet detecteren en voorkomen en wordt boven twee andere standaarden gebruikt, namelijk Sender Policy Framework (SPF) and DomainKeys Identified Mail (DKIM). Via DMARC kan een organisatie aangeven wat een e-mailserver moet doen met e-mails die niet aan het gepubliceerde SPF- en DKIM-beleid voldoen. Op deze manier kunnen spam en phishingmails worden gestopt.

Verder vereist BIMI een Verified Mark Certificate (VMC), een certificaat van echtheid dat bevestigt dat het logo daadwerkelijk van de organisatie is. Het logo moet ook een geregistreerd beeldmerk zijn. "Daar zit voor Nederlandse bedrijven nu een drempel: Europese beeldmerken komen wel in aanmerking voor een VMC, maar het Benelux Merkenbureau ondersteunt het uitgeven nog niet", laat SIDN weten. Een andere drempel is dat niet ieder logo geschikt is. Zo past een langgerekt beeldmerk niet in de cirkelvormige logoruimte van veel mailproviders.

Daarnaast verschilt de acceptatie van BIMI per mailprovider. Zo accepteert Google het wel, maar Microsoft niet. BIMI is bedacht door Google, alsmede Mailchimp, SendGrid, Fastmail, Proofpoint, Validity, Valimail en Yahoo. Volgens SIDN is het dan ook afwachten hoelang het duurt voordat alle grote mailproviders de standaard ondersteunen. Te meer omdat veel mailproviders eigen voorzieningen voor het weergeven van logo’s hebben.