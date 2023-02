Toegang tot de website weigeren vanwege een adblocker, mag dat?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Steeds vaker kom ik op websites waar ik een melding krijg dat ik een adblocker draai (wat correct is) en of ik deze wil uitzetten omdat anders mij de toegang wordt geweigerd. Mag dat zomaar? Portscannen is toch strafbaar, dit lijkt mij hetzelfde.

Antwoord: Het zal van de gebruikte detectietechniek afhangen maar algemeen durf ik wel te zeggen dat dit niet strafbaar is.

Steeds vaker gebruiken advertentiegedreven websites adblocker-detectiescripts en krijg je een waarschuwing of aansporing om die uit te zetten. Je kunt zelfs de toegang worden geweigerd. Dat is in beginsel legaal voor private partijen, want zolang er geen feitelijke afhankelijkheid is van die partij kan men allerhande voorwaarden stellen aan de toegang. En "je moet onze advertenties bekijken" is een redelijke.

Omdat advertenties irritant kunnen zijn of zelfs met malware besmet, kiezen veel mensen er voor om adblockers te installeren. Dan kom je dus bij zo'n site binnen terwijl die denken dat jij de advertenties kijkt. En in die wapenwedloop is dan de adblockerdetector weer de volgende stap.

De meeste maken geen gebruik van geavanceerde trucs, zoals de vraagsteller lijkt te denken. Het uitlezen van iemands add-ons zou inderdaad spannend zijn, maar het is vaak al genoeg om te kijken of een bepaald stukje van de webpagina ingeladen wordt of niet. Als de pagina wel maar de banner rechtsboven niet wordt opgevraagd, dan zit daar waarschijnlijk een bannerblocker tussen. Of als een bepaald kader op de pagina verborgen wordt in de browser. Er zijn technieken genoeg .

