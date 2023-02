Kamer wil dat kabinet gebruik van Amerikaanse clouddiensten heroverweegt

Misschien moet de kamer beginnen met het niet volgen van Amerikaanse overheid op andere beleid vraagstukken.



Een Europese cloud wie verzint zoiets na jaren van ellende met de Rijks cloud die totaal niet functioneerde, antieke concepten bevatte en een fiasco is geworden denk men even een nieuwe Clouddienst te lanceren. Alleen de investering die daarmee gemoeid is kunnen we jaren lang gratis energie aan burgers geven.



Mevr. Rajkowski is waarschijnlijk verder vergeten dat voordat data van een Europese overheid in een publieke cloud gaat deze dubbel encrypted moet zijn waarbij het beheer van de sleutels bij de overheid ligt. Data is dus nooit leesbaar buiten de EU.



Weer een mooi voorbeeld hoe ver de Overheid van de werkelijkheid staat.