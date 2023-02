"TikTok-feature die emoties van gebruikers trackt is ware privacynachtmerrie"

Een nieuwe feature van video-app TikTopk waarmee de emoties van gebruikers zouden zijn te tracken is een ware privacynachtmerrie, zo stelt digitale rechtenbeweging Access Now. De feature, "Focus View", zorgt er volgens TikTok voor dat advertenties alleen worden getoond aan gebruikers die echt opletten. "Aan gebruikers die zowel emotioneel als merkbaar betrokken zijn", aldus de video-app bij de aankondiging.

Het gaat dan om gebruikers die de advertentie minstens zes seconden bekijken of daar in de eerste zes seconden iets mee doen. "TikTok suggereert dat het de emoties van mensen kan lezen", zegt Chiara Manferdini van Access Now. Naast de vraag of TikTok daadwerkelijk hiertoe in staat is, is de werkwijze die moet worden toegepast om de feature te laten werken een ware privacynachtmerrie", gaat Manferdini verder.

"Het alleen verzamelen van informatie over je aandachtsniveau, gemoedstoestand of hoelang je aandacht aan een advertentie geeft is zeer vergaande tracking en een inbreuk op je mentale toestand. Emoties zijn een intiem onderdeel van je wezen. Ze zijn direct gekoppeld aan onze persoonlijke autonomie en waardigheid, en zijn beschermd tegen inmenging door het recht op privacy en vrijheid van gedachte", aldus Manferdini.

Ze stelt dat digitale rechten mensenrechten zijn en het tijd is dat TikTok en alle andere socialmediaplatforms die rechten gaan respecteren en zich aan de verplichtingen van Europese wetgeving gaan houden. "Technologieën die beweren dat ze onze emoties kunnen afleiden ondermijnen ons individuele handelen", merkt Manferdini op. Ze noemt Focused View het perfecte voorbeeld van de gevaarlijke trend onder socialmediaplatforms om de basale rechten van mensen in gevaar te brengen, waarbij ze beweren hun business alleen efficiënter en winstgevender te maken, maar tegelijkertijd het schenden van rechten verergeren en normaliseren.