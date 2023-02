Minister kondigt ontwikkeling van cyberkeurmerk voor ict-leveranciers aan

Dit jaar zal er worden gestart met de ontwikkeling van een cyberkeurmerk voor ict-leveranciers, zodat mkb-bedrijven de juiste partij voor hun cybersecurity kiezen en niet bij een beunhaas uitkomen. Dat heeft minister Adriaansens van Economische Zaken bekendgemaakt. Vorig jaar nam de Tweede Kamer een door de VVD ingediende motie aan waarin de regering werd verzocht om in overleg te treden met het Digital Trust Center (DTC) en betrokken brancheorganisaties om te komen tot een eenduidig keurmerk om mkb-bedrijven beter te ondersteunen bij hun cybersecurity (pdf).

"Mkb'ers en met name het kleine mkb hebben vaak niet de kennis, kunde of capaciteit in huis om hun informatiebeveiliging zelfstandig op orde te krijgen. Ze krijgen om die reden ook vaak hulp van externe it-leveranciers die kunnen helpen bij hun cybersecuritybeleid, maar de huidige wildgroei aan it-leveranciers en keurmerken kan het heel lastig maken om goed te kunnen inschatten of iemand nou goed werk levert of dat je te maken hebt met een beunhaas", zo liet VVD-Kamerlid Rajkowski over het keurmerk weten.

"We moeten ondernemers helpen om het kaf van het koren te scheiden. Daarom wil de VVD dat er een cyberkeurmerk komt voor it-leveranciers voor het mkb, in samenwerking met het Digital Trust Center. Honderd procent veiligheid bestaat niet, dus dat willen we ook niet garanderen, maar we kunnen er wel alles aan doen om ondernemers waar mogelijk zo veel mogelijk te ondersteunen en te stimuleren om digitale deuren op slot te houden", ging ze verder tijdens een debat dat afgelopen november plaatsvond.

Minister Adriaansens van Economische Zaken liet toen weten dat ze een fan is van keurmerken. "Ik denk dat duidelijkheid, zeker in dit soort situaties, heel erg kan helpen. Het is van oudsher echter wel aan het bedrijfsleven om marktinstrumenten zoals keurmerken, labels, certificeringen en dergelijke te ontwikkelen. Maar goed, gezien de economische en veiligheidsbelangen die hier wel degelijk spelen, wil het kabinet ook zelf de ontwikkeling van dit instrumentarium stimuleren."

Vandaag meldt de minister dat er afspraken zijn gepland met de relevante partijen die reeds hebben nagedacht over een dergelijk keurmerk of kennis hebben van bestaande Nederlandse en Europese wetgeving en certificeringschema’s. Het DTC zal zich hier echter niet mee gaan bezighouden. "Aangezien een keurmerk (of certificering) een instrument is van en voor marktpartijen, is het DTC als overheidsorganisatie hier niet voor geschikt", legt Adriaansens uit.

De minister merkt op dat er in de uitwerking wordt nagedacht over twee mogelijke sporen, namelijk aan de ene kant een mkb-keurmerk voor bedrijven, gericht op de eigen digitale weerbaarheid, aan de andere kant een keurmerk voor ict-dienstverleners gericht op de cybersecurity van de ict-producten en diensten die zij aanbieden. "Op basis van de inventarisatie en consultatie met brancheorganisaties naar de behoeften in de markt, zal dit jaar worden gestart met de publiek-private ontwikkeling van het keurmerk", aldus Adriaansens.