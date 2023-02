Fruitgigant Dole schakelde fabrieken uit wegens ransomware-aanval

De Amerikaanse fruitgigant Dole heeft eerder deze maand wegens een ransomware-aanval meerdere fabrieken in Noord-Amerika uitgeschakeld en de voedselleveringen aan supermarkten opgeschort. In een gisteren gepubliceerde verklaring op de eigen website meldt het bedrijf dat het recentelijk door ransomware is getroffen en dat de impact op de bedrijfsvoering beperkt is. Verdere details zijn echter niet gegeven.

In een memo die op 10 februari aan winkels werd verstuurd laat de fruitgigant weten dat het vanwege de aanval systemen in Noord-Amerika heeft uitgeschakeld en ook alle leveringen pauzeerde. De memo kwam in handen van CNN. Verschillende supermarkten laten aan de zender weten dat ze dagenlang bepaalde producten van Dole niet geleverd kregen. Hoelang de fabrieken niet kon draaien en hoe de aanval kon plaatsvonden is niet bekendgemaakt.