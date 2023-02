Slachtoffer datalek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen eist schadevergoeding

Een slachtoffer van het datalek bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) eist een schadevergoeding van duizend euro van de onderwijsinstelling en stapt nu naar de rechter om dit te krijgen. In september 2021 maakte de HAN bekend dat het was getroffen door een datalek waarbij persoonsgegevens in handen van een aanvaller waren gekomen.

De aanvaller eiste losgeld van de onderwijsinstelling, anders zou hij de gestolen data publiceren. Uit het onderzoek dat naar de aanval werd ingesteld bleek dat de aanvaller toegang tot een server had gekregen waarop persoonlijke informatie stond. Het ging om ruim 530.000 unieke mailadressen, alsmede zo'n 15.000 "meer privacygevoelige gegevens", waaronder politieke voorkeur, BSN-nummer, niet versleutelde wachtwoorden, paspoort- en identiteitskaartnummers en meldingen over functiebeperkingen en studievertragingen.

Een oud-student van de HAN wil een schadevergoeding van duizend euro en een schuldbekentenis van de onderwijsinstelling, maar die zou daar niet in mee willen gaan. Wel kreeg de oud-student een studentpsycholoog aangeboden. De oud-student vindt het aanbod 'misplaatst', omdat hij dan opnieuw gevoelige gegevens met zijn voormalige hogeschool moet delen, zo meldt De Stentor.

De ondersteuning met een studentpsycholoog is voor alle slachtoffers beschikbaar. "Heb je psychische problemen als gevolg van de datalek die (in)direct invloed hebben op je studie? De studentenpsychologen van de HAN kunnen je helpen. Denk hierbij aan een intakegesprek of maak gebruik van het open spreekuur", zo laat de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen op de eigen website weten.

De oud-student wordt bijgestaan door de plaatselijke studentenvakbond AKKU. Die liet eind 2021 weten dat studenten van wie de privacy is geschonden een schadevergoeding kunnen eisen. "Je kunt je namelijk beroepen op het recht van informatie. Op deze manier kun je achterhalen wat er met jouw persoonsgegevens is gebeurd. Vervolgens kun je, zowel zelfstandig als als groep, een schadevergoeding eisen. In het verleden heeft de rechter diverse partijen met ‘immateriële schade’ een bedrag van 500 euro toegekend." De eerste zitting in deze zaak vindt plaats op 15 maart.