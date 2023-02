"Besmette advertenties infecteren dagelijks duizenden IE-gebruikers"

Besmette advertenties en gecompromitteerde websites infecteren dagelijks duizenden gebruikers van Internet Explorer, waarbij aanvallers gebruikmaken van bekende kwetsbaarheden, zo stelt securitybedrijf Prodaft op basis van eigen onderzoek. De IE-gebruikers zijn slachtoffers van de RIG-exploitkit, die gebruikers met een kwetsbare browser ongemerkt met malware kan infecteren. Alleen het te zien krijgen van een besmette advertentie of bezoeken van een gecompromitteerde website is voldoende.

Daarbij richt de RIG-exploitkit zich volledig op Internet Explorer en maakt gebruik van verschillende bekende kwetsbaarheden. Het gaat met name om de beveiligingslekken aangeduid als CVE-2020-0674 en CVE-2021-26411, waarvoor Microsoft op respectievelijk op 11 februari 2020 en 9 maart 2021 beveiligingsupdates uitbracht. Ondanks de beschikbaarheid van deze patches raakte vorig jaar dertig procent van de IE-gebruikers die via een besmette advertentie of gecompromitteerde website naar de RIG-exploitkit werd geleid besmet met malware.

Het gaat dan met name om malware ontwikkeld voor het stelen van wachtwoorden en andere gegevens, zoals RedlineStealer, Dridex en RaccoonStealer, of het installeren van aanvullende malware. Hoewel het aandeel van Internet Explorer de afgelopen jaren sterk is gedaald, wordt de browser vooral nog binnen bedrijven gebruikt. Dat blijkt ook uit het aantal exploit-pogingen, die met name op dinsdag, woensdag en donderdag een piek vertonen.