LastPass: diefstal klantgegevens mede via thuiscomputer van DevOps-engineer

De aanval op wachtwoordmanager LastPass waarbij allerlei klantgegevens werden gestolen, waaronder kluisdata zoals versleutelde wachtwoorden, gebruikersnamen en notities, vond mede plaats via een gecompromitteerde thuiscomputer van een DevOps-engineer. Dat heeft LastPass in een update over het incident bekendgemaakt.

LastPass kreeg vorig jaar met meerdere incidenten te maken. In augustus werd bekend dat de broncode en technische informatie uit de ontwikkelomgeving van LastPass bij een aanval was buitgemaakt. De aanvaller gebruikte deze informatie voor een aanval op een LastPass-medewerker, waarbij inloggegevens en keys werden verkregen waarmee kon worden ingelogd op een cloudomgeving waar LastPass back-ups van productiedata bewaart.

Bij de tweede aanval, die tussen 12 augustus en 26 oktober plaatsvond, werden de klantgegevens uit de cloudomgeving van LastPass gestolen. Hierbij gebruikte de aanvaller inloggegevens van een senior DevOps-engineer om toegang tot de cloudomgeving te krijgen. Volgens LastPass had de aanvaller, om toegang tot de S3 cloudopslag van Amazon te krijgen, de AWS access keys en door LastPass gegenereerde decryptiesleutels nodig. De cloudopslag bevat de klantgegevens en versleutelde kluisdata.

De aanvaller had echter geen toegang tot de decryptiesleutels. Om die te verkrijgen richtte de aanvaller zich op een senior DevOps-engineer en dan specifiek de thuiscomputer van deze medewerker. Hierbij gebruikte de aanvaller een kwetsbaarheid in een niet nader genoemde "third-party media software package" waardoor remote code execution mogelijk was. De aanvaller kon zo een keylogger op de thuiscomputer van de engineer installeren en het master password van de medewerker stelen. Zo kreeg de aanvaller toegang tot de zakelijke LastPass-kluis van de DevOps-engineer.

Vervolgens kon de aanvaller de inhoud van de LastPass-kluis stelen, waaronder notities met acces en decryptiesleutels om toegang tot de AWS S3 LastPass productieback-ups en andere kritieke databaseback-ups van LastPass te krijgen. Naar aanleiding van het incident heeft LastPass mede het thuisnetwerk en persoonlijke apparaten van de aangevallen DevOps-engineer beter beveiligd. Verder meldt LastPass dat er verschillende maatregelen worden genomen om klanten te beschermen.