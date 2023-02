Amerikaanse Marshals Service getroffen door datadiefstal en ransomware

De Amerikaanse Marshals Service is getroffen door een ransomware-aanval waarbij ook gevoelige gegevens over voortvluchtigen en medewerkers zijn gestolen. Dat heeft de opsporingsdienst in een verklaring laten weten. De aanval vond op 17 februari plaats en raakte een systeem met gevoelige opsporingsgegevens, waaronder informatie over juridische processen, administratieve informatie en persoonlijke identificeerbare informatie van voortvluchtigen, derde partijen en medewerkers van de US Marshals Service.

Bij de aanval werden zowel gegevens versleuteld als gestolen. Volgens de dienst gaat het om een groot incident. Het getroffen systeem bevatte geen informatie over getuigen. Verder zou de dienst inmiddels met een "workaround" bezig zijn zodat het kan doorgaan met operaties en opsporen van voortvluchtigen. Verdere details over het incident, zoals hoe het kon plaatsvinden, door welke groep die is uitgevoerd en of de aanvallers losgeld hebben geëist, is niet bekendgemaakt.