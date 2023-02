Belgische overheid wil bugmelding alleen via beveiligd zip-bestand ontvangen

Wie een kwetsbaarheid bij de Belgische overheid wil rapporteren zal dit via een met een wachtwoord beveiligd zip-bestand moeten doen, omdat de melding anders door de spamfilters kan worden onderschept. Zo laat het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) van de Belgische overheid weten.

Onlangs kreeg België een nieuw wettelijk kader voor het melden van kwetsbaarheden. Dit kader beschrijft hoe een beveiligingsonderzoeker zonder frauduleuze bedoelingen of de intentie om schade te berokkenen, bestaande kwetsbaarheden in netwerken en informatiesystemen in België kan opsporen en moet melden. De onderzoeker mag alleen handelingen uitvoeren die noodzakelijk zijn om het bestaan van de kwetsbaarheid aan te tonen.

Tenzij er vooraf een beloning afgesproken is, zoals bijvoorbeeld bij een bugbountyprogramma of een afgesproken penetratietest, mag de onderzoeker geen beloning of betaling eisen. Een van de nieuwe bepalingen is dat een ontdekte kwetsbaarheid zo snel mogelijk moet worden gemeld aan de verantwoordelijke eigenaar van het systeem en daarna bij het CCB. Tenslotte mag de kwetsbaarheid alleen na toestemming van het CCB openbaar worden gemaakt.

Via de eigen website biedt het CCB een meldingsformulier voor de bugmeldingen. Dat moet worden ingevuld en gemaild aan de overheidsinstantie. Daarvoor gelden wel verschillende eisen. "Het ingevulde formulier moet ons worden bezorgd in Word- of pdf-formaat en met een paswoord of zip-bestand beveiligd zijn (om een eventuele blokkering door onze antivirusfilters te vermijden)", aldus een uitleg van de procedure. Daarnaast mag het zip-bestand niet groter dan zeven megabyte zijn.