Nieuwe webtool laat kinderen naaktfoto's bij zes websites offline halen

Er is een nieuwe webtool die kinderen naaktfoto's van hen bij zes websites offline laat halen, zo heeft het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) aangekondigd. Take It Down, zoals de door Meta gefinancierde tool heet, is een gratis oplossing die techbedrijven moet helpen bij het verwijderen van seksueel expliciete afbeeldingen of video's van minderjarigen.

Wie online materiaal wil laten verwijderen moet over de betreffende foto of video beschikken. Vervolgens kan via Take It Down een hash van de afbeelding worden berekend, die aan de hashlijst van het NCMEC wordt toegevoegd. Er wordt geen beeldmateriaal geüpload, aldus het centrum. Gebruikers wordt wel aangeraden om ervoor te zorgen dat de betreffende foto's of video's niet de naam of andere persoonlijke identificeerbare informatie bevatten.

Het NCMEC claimt dat gebruikers de tool anoniem kunnen gebruiken. Er vindt dan ook geen terugkoppeling plaats. Geüploade hashes worden op dit moment met zes websites gedeeld zodat die de content in kwestie kunnen verwijderen. Het gaat om Facebook, Instagram, Pornhub, Mindgeek, OnlyFans en Yubo. De dienst is ook beschikbaar voor volwassen die beeldmateriaal, van toen ze nog minderjarig waren, bij de betreffende sites offline willen halen.