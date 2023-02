AP wijst politieke partijen op privacyregels tijdens verkiezingscampagnes

Politieke partijen die campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart voeren, bijvoorbeeld via microtargeting, moeten zich aan de privacyregels houden, zo waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacytoezichthouder heeft een eerder uitgebrachte handleiding over privacy bij verkiezingscampagnes opnieuw onder de aandacht gebracht (pdf).

Het lidmaatschap van een politieke partij wordt onder de AVG als een bijzonder persoonsgegeven bestempeld. Het is in principe verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een wettelijke uitzondering is. Zo is in de AVG een uitzondering opgenomen voor communicatie naar bestaande leden van een politieke partij. Voor niet-leden gelden andere regels en is de wettelijke uitzondering voor communicatie met leden niet van toepassing. Voor communicatie aan niet-leden moet een partij onderzoeken of er een andere geldige wettelijke uitzondering van toepassing is. Een van die uitzonderingen is uitdrukkelijke toestemming van de mensen om wie het gaat.

"Ook informatie die mensen zelf op internet zetten, kunt u niet zomaar gebruiken om deze mensen gericht een politieke boodschap te sturen. Wilt u dit soort gegevens ‘scrapen’ van internet (of anderszins verzamelen)? Om daarvan profielen te maken en een politieke opvatting toe te schrijven aan mensen? Dan zijn dat verwerkingen waarbij u zich toch aan de AVG moet houden, ook al zijn de gegevens openbaar", aldus de privacytoezichthouder in de handleiding.

Daarin stelt de AP ook dat microtargeting, waarbij politieke partijen persoonsgegevens gericht inzetten om leden en potentiële nieuwe leden te bereiken, juridisch gezien een ingewikkeld onderwerp is. "Het is belangrijk dat politieke partijen zich hierbij aan de AVG houden", zo laat de toezichthouder weten. De AP houdt toezicht op de naleving van de AVG door politieke partijen. Daarbij zijn verkiezingen en microtargeting een speciaal aandachtsgebied.