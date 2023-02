Amerikaans wetsvoorstel kan TikTok in Verenigde Staten volledig verbieden

Een nieuw Amerikaans wetsvoorstel kan TikTok in de Verenigde Staten volledig verbieden. Volgens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU vormt het voorstel een bedreiging voor het recht op de vrijheid van meningsuiting. Via het wetsvoorstel, dat bekendstaat als H.R. 1153 (pdf), kan de regering TikTok en andere applicaties verbieden die een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid vormen. Daarbij wordt in het wetsvoorstel specifiek TikTok genoemd.

Vandaag zal de commissie van buitenlandse zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over het voorstel stemmen. Daarna zal het in stemming worden gebracht bij het Huis van Afgevaardigden, maar volgens CNBC zal het daar met grote meerderheid worden aangenomen. Het lot van het voorstel in de Amerikaanse Senaat is nog onduidelijk.

"Op dit moment hebben de rechtbanken de autoriteit van de regering om TikTok te sanctioneren in twijfel getrokken. Mijn wetsvoorstel geeft de regering de mogelijkheid om TikTok of welke software dan ook die de Amerikaanse staatsveiligheid bedreigt te verbieden", aldus Michael McCaul, indiener van het voorstel en voorzitter van de commissie van buitenlandse zaken. "Iedereen met TikTok op zijn telefoon heeft China een backdoor naar al zijn persoonlijke informatie gegeven. Het is een spionageballon in je telefoon."

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU is fel tegenstander van een verbod. "Het Congres moet niet complete platformen censureren en Amerikanen hun grondwettelijk recht op vrijheid van meningsuiting ontnemen. Of we nu het nieuws van de dag bespreken, demonstraties livestreamen of naar kattenvideo's kijken, we hebben een recht om TikTok en andere platformen te gebruiken voor het uitwisselen van onze gedachten, ideeën en meningen met mensen in het hele land en wereldwijd", zegt Jenna Leventoff van de ACLU. De burgerrechtenbeweging heeft de commissie nu in een brief gevraagd om tegen het voorstel te stemmen.