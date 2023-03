Minister Hoekstra: Europese Unie moet wereldwijde cybermacht worden

De Europese Unie moet een wereldwijde cybermacht worden die in staat is tot vergelding, afschrikking en attributie, zo heeft minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken tijdens het Europacollege in Brugge laten weten. Het Europacollege is een universitair instituut dat verschillende masters in gespecialiseerde Europese studies aanbiedt. Tijdens zijn speech ging Hoekstra in op de toekomst van Europa en benoemde daarbij ook cyberspace.

"Er is een strijd gaande. Een onzichtbare strijd, die zich hier en nu afspeelt. Een strijd in de Europese cyberspace", aldus de minister. "Dagelijks worden cyberaanvallen uitgevoerd op onze instellingen, universiteiten, banken, ziekenhuizen, infrastructuur, bedrijven en burgers. In heel Europa. De schade loopt in de miljarden euro's per jaar."

De verontwaardiging over deze aanvallen is echter beperkt, ging Hoekstra verder. "Daar moeten we dus gewoon verandering in brengen." Hij pleitte voor een veel gecoördineerder, coherenter en proactiever Europees optreden. "We moeten als Europeanen alle middelen gebruiken die we ter beschikking hebben. Daarom is het essentieel dat de EU een wereldwijde cybermacht wordt - met een capaciteit voor attributie, afschrikking en zo nodig vergelding."

De minister merkte op dat een aanval op de EU zo hoog moet zijn, dat ze in feite onhaalbaar worden. "Het moet glashelder zijn dat de kosten om ons aan te vallen prohibitief zijn. We moeten dit doen door gebruik te maken van alle economische, financiële, politieke en offensieve cybermogelijkheiden die we ter beschikking hebben."

Volgens Hoekstra beschikken de EU en haar lidstaten over een indrukwekkende reeks opties om tegenstanders in het cyberdomein aan te pakken. "Zoals sancties, het uitzetten van diplomaten en cybervergelding. Laten we die dus zo effectief mogelijk inzetten, om de daders af te schrikken en ervoor te zorgen dat iedereen die ons aanvalt de prijs kent."