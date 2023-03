Identiteitsplatform IRMA omgedoopt tot identity wallet Yivi

Het identiteitsplatform IRMA is door de ontwikkelaars omgedoopt tot identity wallet Yivi. In de wallet-app kunnen gebruikers vanaf 4 april allerlei vertrouwelijke gegevens opslaan, zoals digitaal paspoort, inlogsleutels, handtekening en andere zaken, om die vervolgens met anderen te kunnen delen. Gegevens in de wallet-app zijn via een mobiele telefoon en een pincode te gebruiken. Een wachtwoord om op websites in te loggen is niet nodig. Websites moeten in dit geval wel inloggen via Yivi ondersteunen.

Gegevens die gebruikers in de Yivi-app opslaan bevinden zich alleen daar. "Er is geen centraal opslagpunt zoals een cloud. Zo ben jij de enige die bij je eigen gegevens kan. Verwijder je gegevens uit de app? Dan zijn ze ook echt weg. Jij bent volledig in controle over je gegevens. Alleen jij bepaalt wat je deelt. En met wie", zo stellen de ontwikkelaars. De Yivi-app bevindt zich nog in de bètafase en zal op 4 april in de Apple Appe Store, F-Droid en Google Play Store beschikbaar zijn.

IRMA is ontwikkeld door de in Nijmegen opgerichte stichting Privacy by Design van hoogleraar Bart Jacobs. De Stichting is een non-profit spin-off van de onderzoeksgroep Digital Security van de Radboud Universiteit en het Privacy and Identity Lab. Deze partijen doen al sinds 2009 onderzoek naar 'attribuut gebaseerde digitale identiteit', wat leidde tot de ontwikkeling van IRMA.

Op 25 september 2019 tekenden Privacy by Design en Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, een samenwerkingsovereenkomst om bij de ontwikkeling en uitrol van IRMA samen te werken. SIDN is sinds augustus 2019 verantwoordelijk voor het beheer van de backbone van IRMA en is ook de partij die achter Yivi zit.