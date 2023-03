QNAP maakt vernieuwde vpn-software ook beschikbaar voor macOS

NAS-fabrikant QNAP heeft een nieuwe versie van QVPN, waarmee het mogelijk is om een vpn-verbinding naar een nas-systeem op te zetten, ook voor macOS beschikbaar gemaakt. De nieuwe QVPN Device Client werkt samen met de QVPN-service die op een QNAP-apparaat moet worden gedraaid. Vervolgens kunnen gebruikers via de vpn-clientsoftware toegang tot hun NAS krijgen. De nieuwe QVPN Device Client bevindt zich nog in de bètafase en kwam eerder al beschikbaar voor Windows.

Volgens QNAP is de software gebaseerd op een compleet vernieuwde systeemarchitectuur die voor meer compatibiliteit en stabielere vpn-verbindingen moet zorgen. Verder biedt de software "connection logs" om zo te zien wie er van de vpn gebruik heeft gemaakt en is er een ingebouwde speedtest om te zien hoe snel de vpn-verbinding is. De QVPN Device Client beta for Mac vereist minimaal QTS 4.3.5 of nieuwer, QVPN 2.0 en macOS 10.13 (High Sierra) of nieuwer.