Grote storing satelliet-tv-aanbieder Dish veroorzaakt door ransomware

Een grote netwerkstoring bij de Amerikaanse satelliet-tv-aanbieder Dish Network is veroorzaakt door een ransomware-aanval. Daarnaast zijn ook gegevens buitgemaakt, zo heeft het bedrijf laten weten. De aanval vond plaats op 23 februari en raakte interne communicatie, servers, callcenters en de websites van het bedrijf. Hierdoor kunnen klanten geen contact opnemen met het bedrijf, inloggen op hun accounts of betalen. Werknemers kunnen niet werken.

In eerste instantie sprak Dish over een "systeemprobleem", maar In een verklaring aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC wordt echter over een ransomware-aanval gesproken. Verder stelt de tv-aanbieder dat het op 27 februari ontdekte dat er ook gegevens zijn buitgemaakt. Of het om persoonsgegevens van klanten of personeel gaat is op dit moment nog onbekend. Ook zijn de financiële gevolgen van de aanval nog onduidelijk. Hoe de aanval kon plaatsvinden en wanneer Dish verwacht volledig te zijn hersteld laat het bedrijf niet weten. Sinds de aankondiging van de het incident is de koers van het aandeel van Dish met twintig procent gedaald, aldus persbureau AP.