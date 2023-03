Britse boekhandel WH Smith meldt datalek met gegevens personeel

De Britse boekhandel WH Smith is getroffen door een "cyber security incident" waarbij er bedrijfsgegevens zijn buitgemaakt, waaronder gegevens van huidige en voormalige medewerkers. Om wat voor soort incident het gaat en hoe dit kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt. Wel is er een onderzoek gestart en zegt het bedrijf alle getroffen medewerkers over het datalek te zullen informeren.

Verder stelt WH Smith in een verklaring dat de aanval geen gevolgen heeft voor de handelsactiviteiten. De website, klantenaccounts en onderliggende klantendatabases bevinden zich op andere systemen en zijn niet geraakt door het incident, aldus de verklaring. WH Smith is actief in dertig landen, telt meer dan zeventienhonderd winkels en heeft meer dan twaalfduizend mensen in dienst (pdf).