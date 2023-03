Utrecht doet na niet bezorgde stempassen voorlopige melding van datalek

De gemeente Utrecht heeft een voorlopige melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan, nadat een deel van de stempassen voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen op 15 maart niet is bezorgd. Dat heeft burgemeester Sharon Dijksma via een brief aan de gemeenteraad laten weten (pdf).

Op 20 februari ontving de gemeente een melding van een inwoner dat hij en zijn buren geen stempas hadden ontvangen. Vervolgens heeft het verkiezingsteam van de gemeente PostNL gevraagd een onderzoek in te stellen. Op 28 februari werd bekend dat één bezorger niet alle post, waaronder de stempassen, heeft bezorgd. Het gaat om post voor in totaal dertien straten, waar 1160 kiezers wonen. Uit het onderzoek is niet duidelijk geworden wat er met de post en de stempassen is gebeurd. "Ik neem het niet bezorgen van de stempassen hoog op. Gezien de ernst van de situatie wordt dan ook aangifte gedaan bij de politie", aldus Dijksma.

Omdat niet bekend is wat er met de post is gebeurd wordt ook onderzocht of er sprake is van een datalek. Op advies van de Chief Privacy Officer heeft de gemeente een voorlopige melding van een datalek gemaakt, terwijl onderzocht wordt of het daadwerkelijk een datalek is. Als blijkt dat dit niet het geval is zal de gemeente de voorlopige melding intrekken. De gemeente heeft nu nieuwe stempassen gemaakt, waardoor de oude ongeldig zijn geworden. De nieuw stempassen worden nu naar de straten in kwestie verstuurd, inclusief begeleidende brief waarin wordt uitgelegd wat er is gebeurd.