Logius gaat DigiD-problemen tijdens belastingaangifte evalueren

Overheidsinstantie Logius gaat de problemen die afgelopen week plaatsvonden met het inloggen via DigiD voor het doen van belastingaangifte evalueren. De DigiD-aanbieder hoopt zo volgend jaar beter voorbereid te zijn. Het grote aantal mensen dat op 1 en 2 maart belastingaangifte wilde doen zorgde ervoor dat DigiD overbelast raakte, waardoor het ook niet mogelijk was om bij andere overheidsdiensten in te loggen.

"Gemiddeld waren er afgelopen woensdag maximaal 400.000 succesvolle inlogpogingen met DigiD per uur. Dat is ruim drie keer zoveel als op 1 maart 2022. Tegelijkertijd lag het totaal aantal inlogpogingen nog veel hoger. Dit had te maken met het massale gebruik van de DigiD app", aldus Logius. "DigiD kan een flinke hoeveelheid logins aan. Door de onverwacht hoge vraag lukte het helaas tijdelijk niet om alle inlogverzoeken te verwerken."

De oorzaak van de inlogproblemen hadden volgens de DigiD-aanbieder een technisch karakter, dat in de loop van afgelopen donderdag helemaal is opgelost. Logius zegt de situatie binnenkort te evalueren en zal daarin ook de forse stijging van het aantal inlogverzoeken bij de belastingaangifte meenemen. "Dit om ervoor te zorgen dat we volgend jaar nog beter voorbereid zijn."