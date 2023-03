Eurogroep bespreekt volgende week beleidsdoelen van digitale euro

De Eurogroep en Ecofinraad bespreken volgende week de beleidsdoelen van de digitale euro. Er wordt specifiek overlegd om "politieke richting" te geven aan het aangekondigde wetsvoorstel van de Europese Commissie om de digitale munt in te voeren. Dat laat minister Kaag van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer weten, die tevens meldt dat een digitale euro zoveel mogelijk de kenmerken van contant geld moet weerspiegelen.

De Eurogroep is een informeel orgaan waarin de ministers van de landen van de eurozone samenkomen om euro-aangelegenheden te bespreken. De Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) is verantwoordelijk voor economisch beleid, belasting­vraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten. Eerder liet de Europese Commissie weten dat het in tweede kwartaal van dit jaar met een wetsvoorstel komt. Dit voorstel vormt de juridische basis voor de digitale euro. De Commissie heeft aangegeven dat in het voorstel de essentiële beleidskeuzes over de digitale euro worden vastgelegd.

"Het kabinet is van mening dat een mogelijke invoering van de digitale euro vraagt om een zorgvuldige afweging en politieke besluitvorming. Ook dient het duidelijk zijn wat de voordelen zijn van een digitale euro voor consumenten, bedrijven en de bredere economie", zo stelt de minister. Of Nederland met de invoering van de digitale euro zal instemmen wordt pas bekend als het voorstel van de Commissie er ligt en de onderhandelingen erover zijn afgerond, aldus Kaag.

De minister voegt toe dat bij de ontwikkeling van de digitale euro nadrukkelijk aandacht moet zijn voor concrete "use cases", waarbij de mogelijke voordelen vooraf tastbaar gemaakt worden. "Er zal alleen acceptatie van een digitale euro zijn, zowel in de zin van maatschappelijk draagvlak als in het daadwerkelijke gebruik ervan, als er duidelijke voordelen zijn voor burgers, bedrijven en de bredere economie."

Kaag vindt dat er moet worden gefocust op een digitale euro die zoveel mogelijk de kenmerken van contant geld weerspiegelt. "Voor iedere mogelijke modaliteit van een digitale euro dient duidelijk te zijn wat de voordelen voor burgers en bedrijven zouden zijn, en tegen welke kosten." De minister zegt dat ze de voor Nederland belangrijke aandachtspunten en voorwaarden tijdens het overleg met Eurogroep onder de aandacht zal brengen. De overleggen met de Eurogroep en Ecofinraad vinden volgende week 13 en 14 maart plaats.