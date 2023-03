SCP: digitalisering samenleving niet voor iedereen positieve ontwikkeling

Door _R0N_: Bij vooruitgang is er altijd een groep die niet kan meekomen of zelfs niet wil.

Dat kunnen kleine dingen zijn waar mensen moeite mee hebben maar waar ze omheen kunnen leven, denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Euro. Er zijn, ruim 20 jaar later, nog steeds mensen die omrekenen. Digitalisering is ingewikkelder omdat de oude alternatieven niet meer bruikbaar zijn, je kunt niet terug rekenen zeg maar.

Hetzelfde zien we ook bij elektrificering (ja het is echt een woord), we nemen steeds meer afscheid van oude krachtbronnen ten gunste van de elektrische, een grote groep mensen wil daar niet in mee gaan.

Het enige waar ik de grootste moeite mee heb is het verdwijnen van je privacy.Er word veel te veel gemonitord.Daarom is voor mij persoonlijk het not done om alles te digitaliseren.Want naar mij menig is privacy ook een vorm van vrijheid die we wederom inleveren.