Proof-of-concept exploit voor kritieke kwetsbaarheid in Microsoft Word

Een beveiligingsonderzoeker heeft een proof-of-concept exploit gepubliceerd voor een kritieke kwetsbaarheid in Microsoft Word. Via het beveiligingslek is remote code execution mogelijk, waardoor in het ergste geval het systeem kan worden overgenomen. Het laden van een malafide document via de preview pane (voorbeeldvenster) is al voldoende, wat inhoudt dat er weinig gebruikersinteractie vereist is. De impact van de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2023-21716, is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.

Microsoft kwam vorige maand met beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheid, die door beveiligingsonderzoeker Joshua Drake werd gerapporteerd. Het techbedrijf adviseerde ook als workaround om geen rtf-bestanden van onbetrouwbare of onbekende bronnen te openen en e-mailberichten in plain text te lezen. Microsoft stelde verder dat de kans op misbruik van de kwetsbaarheid "minder waarschijnlijk" is.

Dit weekend publiceerde Drake een proof-of-concept exploit voor het door hem ontdekte beveiligingslek. Die blijkt ook gepatchte versies van Microsoft Word te kunnen laten crashen, aldus onderzoeker Will Dormann. Tevens laat Raj Samani van securitybedrijf Rapid7 weten dat er inmiddels ook misbruik van de kwetsbaarheid wordt gemaakt, maar hier zijn nog geen verdere meldingen over.