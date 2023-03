Groot Spaans ziekenhuis annuleert duizenden afspraken wegens ransomware

Niet echt slim een Spaans ziekenhuis aan te vallen, want de zorg in Spanje is zo heilig als een school of kinderdagverblijf. Vrij Spaans ook om niet te onderhandelen maar gelijk de boel om te gooien. De zorg is behoorlijk goed georganiseerd en laagdrempelig. Daarnaast wordt er in rap tempo gedigitaliseerd, maar papier blijft een belangrijke rol spelen. Vrijwel ondenkbaar ook om bij een Spaans ziekenhuis weggestuurd te worden omdat de computer niet werkt. Zeker niet met iets ernstigs. In Spaanse ziekenhuizen kun je op de "spoedeisende hulp" namelijk gewoon met alles terecht, 24 op 7. Als dat een klein griepje of een hoestje is, dan zal het nu eventjes wat ongemak opleveren. Omrijden en verderop dan wat langer moeten wachten. Daartegenover is de Spaanse zorg erg getroffen geweest met de covid, dus die zijn wel wat gewend om op te lossen.



Wat wel voor de hand ligt, als iemand een ziekenhuis in Spanje platlegt, dat de beste cyberdeskundigen erop gezet worden. Die je zeker niet moet onderschatten. Wie die aanval op zijn geweten heeft kan beter vast zandzakken gaan vullen. Dat kan ik nu al op een briefje geven. Als je in Spanje enkel een ambulancemedewerker bedreigt ga je al minimaal voor een nachtje mee. Dus een heel ziekenhuis, reken het zelf maar uit. Dan breekt echt de pleuris uit. En is met een excuusje of gauw de decryptiesleutels geven ook niet meer goed te maken.