Vernieuwd Schengen Informatiesysteem kan preventief personen registreren

Vandaag is het vernieuwde Schengen Informatiesysteem (SIS) in alle Schengenstaten live gegaan, dat nu ook preventief personen kan registreren. Het SIS is het meestgebruikte en grootste informatie-uitwisselingssysteem voor veiligheid en grensbeheer in Europa, zo stelt de Europese Commissie.

Autoriteiten zoals politie en marechaussee kunnen personen en voorwerpen, zoals gestolen of verloren identiteitsdocumenten, in één gemeenschappelijke database invoeren en raadplegen. Het SIS bevat onder andere informatie over gezochte en vermiste personen of personen die geen toegang hebben of (niet) mogen verblijven in het Schengengebied. Zo worden onder meer terugkeerbesluiten van burgers van buiten de EU via het Schengen Informatiesysteem in heel Europa zichtbaar.

In de nieuwe versie van SIS is het ook mogelijk om preventief personen te registreren die een land niet mogen verlaten. Ook is een preventieve signalering te gebruiken om een persoon te zoeken die verdacht wordt van betrokkenheid bij terroristische aanslagen of gewapende conflicten. De invoering van het vernieuwde SIS is in Nederland gerealiseerd door de politie.