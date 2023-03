Minister moet opheldering geven over ransomware-aanval op zorginstelling

Minister Kuipers van Volksgezondheid moet opheldering geven over de ransomware-aanval op de Gelderse zorginstelling Attent Zorg en Behandeling, waar criminelen systemen met ransomware infecteerden en allerlei gevoelige gegevens buitmaakten. Buitgemaakte paspoorten van artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten werden vervolgens op internet gepubliceerd.

Daarnaast bleek deze week ook dat een andere ransomwaregroep naaktfoto's van Amerikaanse borstkankerpatiënten die waren gestolen bij een ziekenhuis online heeft gezet. Beide aanvallen zijn aanleiding voor de VVD om Kamervragen te stellen. "Welke veiligheidsmaatregelen worden getroffen door Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen om patiëntgegevens, gegevens van (zorg)medewerkers en andere gevoelige data zo goed mogelijk te beschermen, de continuïteit van zorgprocessen te borgen en om cybercriminelen buiten de deur te houden?", willen VVD-Kamerleden Hermans, Rajkowski en Rahimi weten.

De minister moet ook duidelijk maken welke maatregelen worden genomen om het cyberbewustwording en weerbaarheid bij Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen te verhogen. "Welke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat een klik op een verkeerde link door een (zorg)medewerker cybercriminelen toegang geeft tot de meest gevoelige en kwetsbare informatie van patiënten?", willen de VVD-Kamerleden verder weten.

Kuipers moet ook aangeven hoe hij ervoor gaat zorgen dat de KopieID-app van de Rijksoverheid meer bekendheid en gebruikers krijgt, zodat in geval van diefstal en lekken locaties sneller te achterhalen zijn, zo vragen de VVD-Kamerleden. Een deel van de paspoortkopieën die bij Attent Zorg en Behandeling werd gestolen en online verscheen is al tien jaar niet meer geldig, maar werd toch nog in de systemen van Attent Zorg en Behandeling bewaard.

"Hoe kan er zorg voor gedragen worden dat 'vervuilde data', zoals verlopen paspoorten, sneller opgeruimd worden, zodat deze niet meer onderdeel kunnen worden van een cyberaanval? Hoe groot is het probleem van vervuilde data in Nederland?", vragen Hermans, Rajkowski en Rahimi verder. Die willen tevens weten of de minister mogelijkheden ziet om op korte termijn aanvullende maatregelen te nemen om de digitale weerbaarheid van de zorgsector en andere sectoren te vergroten. Kuipers heeft drie weken de tijd om met een reactie te komen.

Attent Zorg en Behandeling kwam naar aanleiding van de berichtgeving met een verdere verklaring. "We herkennen ons niet in alle details van het geschetste beeld in de eerste publicatie van RTL Nieuws. Wel ondersteunen we het belang om de impact van cybercriminaliteit in de media goed voor het voetlicht te brengen", zo stelt de zorginstelling. Die laat ook weten dat het in het kader van het onderzoek niet op alle vragen kan ingaan, maar in een latere fase "graag" kijkt hoe het de opgedane kennis en ervaring breder kan delen. Hoe de organisatie besmet kon raken is niet bekendgemaakt.