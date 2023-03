Kritieke kwetsbaarheid in Home Assistant kan remote aanvaller toegang geven

Een kritieke kwetsbaarheid in Home Assistant, populaire software voor domotica, maakt het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om op afstand toegang tot installaties te krijgen. De impact van de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2023-27482, is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 10.0. De ontwikkelaars hebben een update uitgebracht die het probleem verhelpt.

Home Assistant is een opensource-controlesysteem voor smart home devices, met een focus op lokaal beheer en privacy. Het is te gebruiken via een webinterface, smartphone-app of stemopdrachten voor spraakassistenten zoals Google Assistant or Amazon Alexa. Kwetsbaarheid CVE-2023-27482 maakt het mogelijk voor een remote aanvaller om de authenticatie te omzeilen en direct de Supervisor API van Home Assistant benaderen. Een aanvaller kan vervolgens updates installeren en add-ons en back-ups beheren.

Het probleem is aanwezig in Home Assistant OS en Home Assistant Supervised. Het gaat ook om installaties die op Home Assistant Blue en Home Assistant Yellow draaien. De kwetsbaarheid is verholpen in Home Assistant 2023.3.0. Deze versie verscheen op 1 maart en is sindsdien door een derde van de gebruikers geïnstalleerd, aldus Home Assistant. Gebruikers die een kwetsbare versie draaien wordt aangeraden te updaten of anders hun Home Assistance-installatie niet toegankelijk vanaf internet te maken. Er zijn ruim 231.000 installaties van Home Assistance actief.