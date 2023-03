Google stopt met Chrome Cleanup Tool voor verwijderen ongewenste software

Google stopt met de Chrome Cleanup Tool die gebruikers moest beschermen en helpen bij het verwijderen van ongewenste software. Ook het periodiek controleren van Windowscomputers door Chrome wordt gestopt. De tool werd in 2015 door Google geïntroduceerd. Destijds liet het techbedrijf weten dat miljoenen internetgebruikers dagelijks met de gevolgen van ongewenste software te maken hadden. Het gaat dan bijvoorbeeld om software of extensies die zoekresultaten aanpassen, de startpagina veranderen of advertenties injecteren.

Sindsdien heeft de Chrome Cleanup Tool volgens Google meer dan tachtig miljoen schoonmaakacties uitgevoerd, waarbij ongewenste software werd verwijderd en instellingen hersteld. De tool zou echter niet meer nodig zijn. Google claimt dat het aantal klachten van gebruikers over ongewenste software de jaren sterk is afgenomen. Zo ging drie procent van alle klachten vorig jaar over ongewenste software.

Daarnaast zouden Google Safe Browsing en antivirussoftware ongewenste software eerder blokkeren dan voorheen het geval was. Verder zegt Google dat het malafide extensies in de Chrome Web Store opspoort die in strijd met het beleid zijn. Vanaf Chrome 111 kunnen gebruikers geen Chrome Cleanup Tool scan laten uitvoeren of de optie "Reset settings and cleanup" kiezen. Verder zal Chrome ook het onderdeel verwijderen dat periodiek Windowscomputers op verdachte software controleert.