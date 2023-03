Kamervragen over stemmen via DigiD tijdens Tweede Kamerverkiezingen

Van Haga snapt het democratisch proces niet helemaal...

Je wil een vorm van controle hebben dat:



#1 mensen stemmen uit vrije wil

#2 mensen op een locatie gaan stemmen waar dit enigszins gecontrolleerd kan worden EN waar gecontrolleerd kan worden dat ze zijn we ze zeggen dat ze zijn (identificatie)

#3 alle stemmogelijkheden waar dit niet mogelijk is zouden verboden moeten zijn.



Dus niet in buitenland stemmen (kunnen we nooit controlleren of Biden of Putin de boel flessen)

Dus niet via E-mail of electronisch (kunnen we nooit controlleren of deze stemmen daadwerkelijk door deze mensen zijn gestemd en niet dat een Biden of een Putin een paar honder E-mail stemmen hebben gefabriceerd



Waar ik verder me over verbaas is dat stemformulieren niet te traceren zijn. Lijkt me namelijk uitermate belangrijk om te voorkomen dat een Rutte of een Wilders een vrachtwagen vol stemformulieren laat afdrukken met een rood potlood op hun naam... Je zou ten alle tijden moeten kunnen aantonen waar stemformulieren zijn en waar ze gebruikt zijn, hoeveel het er zijn en welke een stem hebben gekregen...



Zo is het gemakkelijk te traceren dat bijvoorbeeld Den Haag 800.000 stemformulieren heeft gekregen terwijl er maar 500.000 mensen wonen, en toevallig hebben er 300.000 een stem op Haga opgeleverd.... Dat zou vraagtekens moeten opleveren... Nu is het in mijn optiek te ondoorzichtig om een democratie te noemen.



#1 je kijkt welke persoon van welke partij je het beste vertegenwoordigt, bijvoorbeeld via kieswijzers, die via hele rare en suggestieve vragen zogenaamd jou een advies geven (fout 1)

#2 je gaat stemmen op die persoon

#3 dan kunnen er erg veel stemmen op 1 persoon zijn gekomen (soms jouw voorkeur) maar die hoeft helemaal niet in die partij een functie te hebben of te krijgen (fout 2)

#4 dan komen er onderhandelingen waarbij de grootste partij niet eens de zeggenschap krijgt over de formatie (fout3)

#5 dan worden er coalities gevormd waar de grootste partij, of de sterkst stijgende partij niet eens in hoeft te zitten (fout 4)

#6 om samen te werken in een coalitie wordt een akkoord gesloten waarbij vrijwel altijd net die dingen waarom je op jouw persoon/partij gestemd hebt, net overboord gegooid worden (fout5)



Heel het systeem van een coalitie vormen lijkt me zowiezo een manier om democratie omver te helpen.

Immers, partijen willen 'van nature' mee regeren, maar daarvoor moeten ze vaak wel hun achterban voor de bus gooien.

En als dat maar vaak genoeg gebeurt, dan gaan die mensen OF niet meer stemmen of functie elders stemmen... of TEGEN stemmen... (zie CDA en PvdA welke gedecimeerd werden, of de aanwas van Omtzicht, PVV en PVV.)



Zodra je in de 'regering' zit zou je wetten moeten kunnen aandragen voor stemming... en als het goed is heb je een meerderheid omdat het goed is... niet omdat je in een achterkamertje handje klap gedaan hebt voor 'als jij dit voor mij doet, doe ik dit voor jou'....