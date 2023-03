Politie Amsterdam wil alle agenten "digitale transformatie" laten ondergaan

De politie Amsterdam wil alle agenten een "digitale transformatie" laten ondergaan, wat ervoor moet zorgen dat reguliere politiemensen meer bekwaam worden en digitale wijkagenten zijn in te zetten. "Op het gebied van cybercrime en digitale expertise zijn we als politie bezig met een inhaalrace", aldus hoofdcommissaris van politie Frank Paauw. "De Landelijke Eenheid heeft inmiddels teams die zich op de bovenkant van de cybercrime en digitale opsporing richten, maar ook in de eenheden zoals de onze investeren we in cybercrimeteams."

Volgens Paauw hebben reguliere rechercheurs in de opsporing meer oog voor computers en andere communicatieapparatuur. "Niet alle communicatieapparatuur die we in beslag nemen is zo versleuteld als die van de zwaarste criminelen. Reguliere rechercheurs moeten ook digitale informatie en sociale media kunnen uitlezen." Het plan is om alle politiemensen binnen een aantal jaar te hebben bijgeschoold, zo meldt Het Parool.

Inval bij verdachten als computer aanstaat

Ook het Amsterdamse Openbaar Ministerie wil dat iedereen zich binnen de organisatie met de aanpak van cybercrime bezighoudt. "We willen niet alleen dat de kopgroep zich met cybercrime bezighoudt, maar dat iederéén cybercrime aanpakt. We doen het best goed in de strijd tegen het hoogste niveau, maar veel inwoners worden slachtoffer van de minder geavanceerde computercriminaliteit", vertelde hoofdofficier van justitie René de Beukelaer tijdens de jaarlijkse persconferentie over de stand van de Amsterdamse misdaad, openbare orde en veiligheid.

De Beukelaer stelt dat veel mensen goed hang-en-sluitwerk op hun woning hebben, maar digitaal nog open huis houden. Als er dan iets misgaat wordt er vaak geen aangifte gedaan, bijvoorbeeld uit schaamte. "Wij willen de bewustwording over de risico’s vergroten en iedereen aanmoedigen ons wél misdrijven te melden." Verder laat De Beukelaer weten dat vanwege het digitale component bij onderzoeken hier tijdens invallen rekening mee wordt gehouden. "Nu proberen we vaker naar binnen te gaan als de computers aanstaan, zodat je devices kunt meenemen als die openstaan, en makkelijker te doorzoeken zijn."