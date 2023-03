Rechter verwerpt gedeeld wifi-wachtwoord verweer van fraudeverdachte

De rechtbank Rotterdam heeft een man die zich als tiener schuldig maakte aan fraude met internetbestellingen en postpakketten veroordeeld tot een werkstraf van dertig uur. De verdachte claimde dat anderen met zijn wifi-wachtwoord de bestellingen hadden geplaatst, maar dat vond de rechter niet bewezen.

Vanaf eind 2019 kreeg de politie in de regio Zwijndrecht signalen van fraude met internetbestellingen en postpakketten. Mensen gaven aan dat zij aanmaningen ontvingen van een bedrijf genaamd Ratepay, dat namens About You liet weten dat geleverde bestellingen nog niet waren betaald. Deze mensen bleken echter geen bestelling te hebben geplaatst en hadden ook niets ontvangen.

Daarop startte de politie een onderzoek, wat tot de aanhouding van elf verdachten leidde. De verdachten kregen, bijvoorbeeld aan de hand van bonnetjes die verkregen werden via maaltijdbezorgers of cv’s die op openbare websites waren geplaatst, de beschikking over naam en adresgegevens van nietsvermoedende slachtoffers. Met behulp van deze gegevens werden vervolgens nepaccounts aangemaakt op de website van About You op naam van deze slachtoffers, zonder dat die hiervan wisten.

Vervolgens werden met deze nepaccounts bestellingen geplaatst, waarbij gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid om de bestelling achteraf te betalen. Zodra het mogelijk was om het bezorgadres aan te passen, werd via de PostNL-app verzocht om het pakket bij een afhaalpunt van PostNL te bezorgen. Dit wordt herroutering genoemd. Veelal kon het pakket vervolgens bij het afhaalpunt worden opgehaald, onder vertoning van een legitimatiebewijs.

Twee van de frauduleuze bestellingen waren geplaatst vanaf het ip-adres van de verdachte. Volgens de advocaat van de man hoefde dit niet te betekenen dat zijn cliënt de bestellingen had geplaatst. Het wachtwoord van de wifi-router is volgens de advocaat bij zijn vrienden bekend en in de buurt van de woning van de verdachte is een voetbalveld waar hij en zijn vrienden elkaar zien. Vanaf die plek kunnen zijn vrienden via zijn ip-adres bestellingen hebben geplaatst, zo stelde de advocaat.

Ook hebben verscheidene vrienden een foto in hun bezit van het legitimatiebewijs van de verdachte. De rechter vond het verweer dat de wifi-router door anderen zou zijn gebruikt onvoldoende onderbouwd en daarmee onaannemelijk. "De rechtbank is van oordeel dat de betrokkenheid van de verdachte niet alleen blijkt uit het ophalen van pakketten, maar dat hij zich ook bezig heeft gehouden met het plannen en organiseren van de oplichting", liet de rechter verder weten.

Aangezien de verdachte zestien en zeventien was toen hij de fraude pleegde was het jeugdstrafrecht van toepassing. De man heeft verder zeer lang moeten wachten totdat de zaak werd behandeld. Iets wat ook meespeelde in het vonnis. De rechter hekelde echter dat de man geen verantwoordelijkheid wilde nemen. "Alles afwegend acht de rechtbank een taakstraf, bestaande uit een werkstraf van dertig uur passend en geboden", aldus het vonnis.