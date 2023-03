Vlaamse overheid blokkeert toegang tot TikTok op smartphones personeel

De Vlaamse overheid heeft per direct de toegang tot TikTok voor alle overheden die gebruikmaken van de gemeenschappelijke it-dienstverlening en het netwerk van de Vlaamse overheid geblokkeerd. Instanties die zelf hun it beheren worden sterk geadviseerd om dezelfde maatregelen te nemen en hun medewerkers op te roepen de app te verwijderen. Dat heeft Digitaal Vlaanderen besloten op advies van het Centrum voor Cybersecurity Belgium (CCB), de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en de Veiligheid van de Staat (VSSE).

Digitaal Vlaanderen stelt dat recentelijk de Europese Commissie en het Europees Parlement vanwege veiligheidsrisico's het gebruik van TikTok voor medewerkers hebben verboden. In navolging roepen het CCB, de ADIV en VSSE op tot algemene waakzaamheid en adviseren zij om de app te blokkeren en te verwijderen in elke professionele omgeving. Digitaal Vlaanderen heeft daarop beslist om voor alle afnemers van de gemeenschappelijke it-dienstverlening van de Vlaamse overheid TikTok uit te schakelen.

"Het netwerkverkeer naar het socialemediaplatform wordt geblokkeerd en op computers en smartphones wordt de app uitgeschakeld. Voor toestellen die niet in centraal beheer zijn, raadt Digitaal Vlaanderen gebruikers aan om de app zelf te verwijderen, om elk risico op het vlak van digitale veiligheid uit te sluiten", aldus het digitaliseringsagentschap van de Vlaamse overheid.

Volgens Digitaal Vlaanderen is het belangrijk dat alle medewerkers bij de overheid zich bewust zijn van de risico’s die het gebruik van de app met zich meebrengt. "Informatieveiligheid is een taak en verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie. Daarom adviseren we alle entiteiten om dit verbod te volgen en hun medewerkers hiertoe aan te sporen”, zegt Johan Smekens van het team Informatieveiligheid van Digitaal Vlaanderen.