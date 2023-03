GitHub verplicht vanaf volgende week tweefactorauthenticatie voor gebruikers

Door Erik van Straten: En hoe helpen die TOTP apps, behalve niet, hiertegen?

100% perfecte beveiliging bestaat niet. Ook al is de tweede factor te onderscheppen, mogelijk via phishing, het is een barrière die de aanvaller moet overwinnen. (Phishing website maken/huren, etc.) Een grotere inspanning voor de aanvaller die daarmee ook meer sporen achterlaat.