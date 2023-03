Nederlandse bank-apps doelwit van volautomatische Android-malware

De apps van verschillende Nederlandse banken zijn het doelwit van Android-malware die volautomatisch geld van bankrekeningen kan stelen. Dat laat securitybedrijf ThreatFabric in een analyse van de Xenomorph-malware weten. De malware wordt geïnstalleerd via een onschuldig lijkende app genaamd CoinCalc. Deze app vraagt gebruikers om een update of plug-in te installeren die zich voordoet als Google Protect, maar in werkelijkheid de malware is.

Eenmaal actief maakt Xenomorph gebruik van het ATS (Automated Transfer Systems) framework om de bankfraude te plegen. Via ATS is het mogelijk om de diefstal van inloggegevens, opvragen van het saldo van de rekening, stelen van MFA-tokens en afronden van de transacties volledig te automatiseren, zonder enige tussenkomst van een menselijke operator.

Volgens ThreatFabric nemen banken geleidelijk afscheid van sms voor multifactorauthenticatie. In plaats daarvan wordt er gebruikgemaakt van authenticator-apps. Vaak worden dergelijke apps op hetzelfde toestel gebruikt waarop de transactie plaatsvindt. Malware op een besmette telefoon kan een frauduleuze transacties uitvoeren, waarbij het gebruikmaakt van de aanwezige bank-app en op hetzelfde moment de MFA-code uit de authenticator-app uitleest. In totaal kan de malware fraude met vierhonderd bank-apps plegen, waaronder die van ABN Amro en ING.